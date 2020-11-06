MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüse yakalandı
GeriGündem AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-
Haber Giriş: 06.11.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gündoğdu, paylaşımında, "Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an için iyi hamd olsun. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle