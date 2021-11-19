AK Parti milletvekili Kılıç hayatını kaybetti

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Kılıç, uzun süredir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Kılıç’ın aşı olmasına rağmen COVID-19 tedavisi gördüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sayın İmran Kılıç Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum” mesajı paylaştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da taziyelerini paylaştı