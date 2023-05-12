AK Parti milletvekili adayını tehdit eden şüpheliye ev hapsi

Haberin Devamı

Olay, dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması kapsamında mahalle esnafını ziyaret etti. Yurduseven esnaf ile sohbet ederken orada bulunan Selçuk D., "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" sözleriyle tehdit etti. Bu sözlere "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösteren Yurduseven, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından polis, Selçuk D.’yi 'tehdit' suçundan gözaltına aldı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen Selçuk D., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Selçuk D. ev hapsine çarptırıldı.