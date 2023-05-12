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AK Parti milletvekili adayını tehdit eden şüpheliye ev hapsi

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#Seyhan#AK Parti#Adana
AK Parti milletvekili adayını tehdit eden şüpheliye ev hapsi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 21:53

Adana’da, AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i, seçim çalışması sırasında "Burada dolaşma, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit eden Selçuk D. (41), ev hapsine çarptırıldı.

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Olay, dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması kapsamında mahalle esnafını ziyaret etti. Yurduseven esnaf ile sohbet ederken orada bulunan Selçuk D., "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" sözleriyle tehdit etti. Bu sözlere "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösteren Yurduseven, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından polis, Selçuk D.’yi 'tehdit' suçundan gözaltına aldı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen Selçuk D., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Selçuk D. ev hapsine çarptırıldı.

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#Seyhan#AK Parti#Adana

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