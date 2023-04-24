AK Parti Milletvekili Adayı Eminoğlu: Çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz

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Çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Eminoğlu, “Çok mutluyuz. Hava çok güzel, Esenler çok güzel. Şu anda 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeyiz. Burası şu anda gerçekten cıvıl cıvıl. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de bugün ziyaretlerimize bir taraftan devam ederken, diğer taraftan da çocuklarımızla birlikte geçirdik. Onlarla top oynadık, top dağıttık. Biz her zaman çocuklarımızla ve gençlerimizle bir aradayız. Çocuklarımız heyecanlı. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK CİDDİ BİR TEVECCÜH VAR”

Saha çalışmalarında gitmiş oldukları yerlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir teveccüh olduğunu söyleyen Eminoğlu, “Önümüzde 3 haftalık bir zaman dilimi kaldı. Seçimler için her gün cadde cadde, sokak sokak vatandaşlarımızla, esnafımızla ve hane ziyaretlerimizle buluşuyoruz. Çok güzel ve olumlu bir hava var. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ciddi bir teveccüh var. Vatandaşlarımız ferasetli, yaşanılanları görüyorlar. Kimin kiminle olduğunu da görüyorlar. Niçin bir arada olduklarını ve hangi terör örgütleri ile iş birliği yaptıklarını çok iyi biliyorlar. O yüzden güçlüyüz, eminiz, kararlıyız. 14 Mayıs’ta büyük zafere emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.