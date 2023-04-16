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AK Parti Milletvekili Adayı Çelik, depremzede aileleri ziyaret etti

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#Sena Nur Çelik#AK Parti#Münevver Alpaydın
AK Parti Milletvekili Adayı Çelik, depremzede aileleri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 09:56

AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede Münevver Alpaydın, ziyaret sırasında Çelik'e “AK Parti bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

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AK Parti İstanbul milletvekili adayları, 14 Mayıs seçimleri öncesinde çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik de Gaziosmanpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, Hatay ve Adıyaman'dan gelen depremzede aileleri de ziyaret etti. 

“VATANDAŞLARIMIZ DEPREM BÖLGESİNİ SADECE BİZİM AYAĞA KALDIRABİLECEĞİMİZE GÜVENİYOR"

Gittikleri her mahallede depremzede aileleri muhakkak ziyaret ettiklerini belirten Çelik, “Bizler şu anda seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle ilçelerimizi dolaşıyoruz. Tabi gittiğimiz her mahallede, depremzede ailemiz varsa muhakkak ziyaret ediyoruz. Bugün iki depremzede ailemizi ziyaret ettik. Bütün depremzede ailelerin bizlere ilettiği, illerine ve evlerine dönmek istedikleri oluyor. Bu doğrultuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, onları epey umutlandırmış ve mutlu etmiş durumda. Allah'ın izniyle orayı ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımızın deprem bölgesini sadece bizim ayağa kaldırabileceğimize olan inançlarını, güvenlerini görüyoruz. Bizim Elâzığ'da, Van'da, İzmir'de afetler sonrası yeniden inşa sürecini yürüttüğümüze yakından şahitlik ettikleri için bu konuda büyük bir güven duyuyorlar" ifadelerini kullandı. 

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AK Parti Milletvekili Adayı Çelik, depremzede aileleri ziyaret etti

“GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR"

AK Parti'nin ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, ailesini yalnız bırakmadığını ve adayların ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren depremzede Münevver Alpaydın, “Hep yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Geldiğimiz günden beri bizi hiç yalnız bırakmadılar. Milletvekili adayımız da bizi ziyaret ettiği için çok mutlu olduk, çok sevindik. Bizi en azından unutmamışlar.  Acımızı az da olsa hafifletiyor. Başka bir şehre geldiğinde bile yalnız değilmişsin, unutulmadın hissi oluşturuyor. Sağ olsun AK Parti, Gaziosmanpaşa Belediyesi bizleri yalnız bırakmadı" diye konuştu. 

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#Sena Nur Çelik#AK Parti#Münevver Alpaydın

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