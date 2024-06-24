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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yoğun gündemle toplanıyor

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#AK PARTİ#Merkez Yürütme Kurulu#ANKARA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yoğun gündemle toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:32

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum gündemde olacak. AK Parti'nin 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapacağı kampın hazırlıkları da MYK'da ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.

AK Parti MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

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AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

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#AK PARTİ#Merkez Yürütme Kurulu#ANKARA

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