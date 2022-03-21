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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı başladı

#AK PARTİ#Merkez Yürütme Kurulu#ANKARA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı başladı

AK Parti MYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, bölgedeki son durum ve Türkiye'nin diplomasi girişimlerinin ele alınması bekleniyor.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak.

Meclis Başkanlığı'na sunulan Seçim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif değerlendirilecek.

2023 seçim hazırlıklarına ilişkin çalışmaların toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonları da toplantıda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında.

Türkiye'nin diplomatik çabaları ele alınacak

Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği de ele alınacak.

Bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye'nin hem attığı hem de atacağı adımlar konuşulacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı başladı

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#AK PARTİ#Merkez Yürütme Kurulu#ANKARA

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