AK Parti Medya Başkan Yardımcısı istifa etti
CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ile avukat Salim Şen arasında FETÖ’nün siyasi ayağına yönelik tartışma yaşandı.
Ayvalı, “Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte, bürokraside kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı” dedi. Bu sözleri tepki çeken Ayvalı partideki görevinden istifa etti. Ayvalı istifa mesajında, “Sözlerim farklı noktalara çekildi. Partim ve davam benim için son derece değerli. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum” dedi.
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