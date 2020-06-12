AK Parti Medya Başkan Yardımcısı istifa etti

Ayvalı, “Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte, bürokraside kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı” dedi. Bu sözleri tepki çeken Ayvalı partideki görevinden istifa etti. Ayvalı istifa mesajında, “Sözlerim farklı noktalara çekildi. Partim ve davam benim için son derece değerli. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum” dedi.