AK Parti kulislerinde TBMM Başkanlığı için yorumlar başladı

TBMM’de bir yasama döneminde iki kez yapılan TBMM Başkanlık seçiminin, ikinci dönem seçimlerinin 12 Temmuz’da bitirilmesi gerekiyor. Buna ilişkin taslak takvim 2 Temmuz-12 Temmuz olarak belirlenirken, kulislerde hem başkan hem de grup yönetimleri ve komisyon başkanlıkları konusunda heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimi Meclis başkanı adayı olarak işaret edeceği merak edilirken Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım isimleri öne çıkıyor. Her iki adayın gücünün de eşit olduğunu iddia edenler var. Yıldırım’ın son günlerde kulislerde fazla vakit geçirmesi ve vekillerle birlikte görüntü vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

ŞENTOP-YILDIRIM ETKİLERİ

Erdoğan’ın iki siyasetçiyle de geçtiğimiz günlerde ayrı ayrı yemekte bir araya geldiği ve kararını netleştirdiği iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın bu konuda yapacağı tercih, AK Parti siyasetinin taşlarını da yerinden oynatacak.

Şentop’un yeniden aday gösterilmemesi durumunda bakan yapılacağı, buna bağlı olarak da kabinede revizyonun gündeme geleceği iddia ediliyor. Yıldırım’ın aday gösterilmemesi durumunda ise grup başkanı yapılacağı öne sürülüyor.

Meclis ve AK Parti’deki değişim sadece bu düzeyde kalmayacak. TBMM’nin ikinci döneminde sadece başkan değil, 18 komisyon başkanı ve istenirse partilerin grup yönetimleri ve TBMM aşkanvekilleri de yenilenecek. AK Parti’nin grup yönetimininde değişime gideceği belirtiliyor.

İKİ BAŞKANVEKİLİ DEĞİŞİYOR

İddialar arasında 5 grup başkanvekilinden ikisinin değişeceği var. TBMM başkanvekilliğinde ise değişiklik planlanmadığı öne sürüldü.