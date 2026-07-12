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AK Parti, kritik gecenin en yakın tanıklarıyla 15 Temmuz'u değerlendirecek

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#AK Parti#15 Temmuz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Parti, kritik gecenin en yakın tanıklarıyla 15 Temmuzu değerlendirecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 11:43

AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında, darbe gecesi devlet yönetiminde kritik görevler üstlenen siyasi isimlerin yer alacağı sempozyumda, sürecin hukuki ve siyasi yönünü ele alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi planlanan "⁠Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"nda, 15 Temmuz gecesi TBMM Başkanı olarak görev yapan İsmail Kahraman, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş konuşacak.

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AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca 14 Temmuz'da düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması öngörülen "Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu", AK Parti Genel Merkez Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Milli İradenin Zaferi" temasıyla yapılacak programın açılışında katılımcılara hitap etmesi planlanan sempozyumda, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da konuşma yapacak.

Moderatörlüğünü Hayati Yazıcı'nın yapacağı sempozyumda, 15 Temmuz gecesi TBMM Başkanı olarak görev yapan İsmail Kahraman, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile dönemin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş konuşmacı olacak.

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Program kapsamında ayrıca 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan fotoğraf sergisi de yer alacak.

"15 TEMMUZ MİLLİ İRADENİN VE DEMOKRASİYE İNANANLARIN ZAFERİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 10. yılının geride bırakıldığını belirtti.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak bu kapsamda sempozyuma ev sahipliği yapacaklarını aktaran Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliği, milletimizin kutlu direnişi ile bertaraf edilen darbe girişimini siyasi ve hukuki yönleriyle ele almak, demokratik hafızayı güçlendirmesi açısından vesayetle mücadele tecrübesini ortaya koymak ve geleceğe ilişkin siyasal ve hukuki bir perspektif üretmek amacıyla sempozyum düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısı, aziz milletimizin cesareti ve şanlı direnişi ile geçit verilmeyen 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında ortaya konulan bu asil duruşun, siyasal hafızaya kurumsal olarak aktarılmasına büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi, sıradan bir tarih değildir. 15 Temmuz, Türkiye'nin siyasi tarihinde karşılaştığı en ağır, en hain, en kanlı darbe girişimidir. 15 Temmuz, FETÖ terör örgütünün doğrudan milletimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, bayrağımızı, vatanımızı, ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişimine karşı aziz milletimizin, milli iradenin ve demokrasiye inananların zaferidir.

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Milletimiz tarih boyunca istiklaline nasıl sahip çıktıysa, 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk 15 Temmuz'u sadece anmak değil, o ruhu diri tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, milli iradeye her şartta sahip çıkmak ve bu kutlu emaneti gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü, 15 Temmuz ruhu yalnızca bir gecenin değil, bağımsızlığından asla taviz vermeyen bir milletin sarsılmaz iradesinin adıdır."

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#AK Parti#15 Temmuz#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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