AK Parti kongresine 100 bin katılımcı

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında kongre süreciyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Teşkilat Başkanı Kandemir, özetle şunları aktardı: “11.3 milyon üyemizi bu büyük coşkuya davet ettik. İnşallah pazar günü 100 binin üzerinde katılımıyla çok coşkulu bir kongre gerçekleştireceğiz. 9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik. (DEM Parti davetli mi?) BBP, CHP, DSP, HÜDAPAR, İYİ Parti, MHP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi davet edildi. Bunların bir kısmı bizim Cumhur İttifakı ortaklarımız. Bir normalleşme değil. Türkiye yeni bir döneme giriyor, yeniden okuyor. İnanıyoruz ki DEM Parti bu fırsatı değerlendirir. Değerlendirirse Türk siyasi tarihinde önemli bir fırsatı değerlendirmiş olur. DEM Parti’de ilk adımların pozitif olduğunu görüyoruz. (CHP erken seçim çağrısı) Önümüzde bir dönem var ve bu dönemi sonuna kadar kullanma niyetindeyiz. Cumhur İttifakı’nın hiç erken seçim gündemi yok. Milletimizin de bizim de gündemimizde böyle bir şey yok. Milletimizin gündemine girerse bizim de gündemimize girer.”

Haberin Devamı

62 BÜYÜKELÇİ İZLEYECEK

Kongreye davet edilen 139 ülke büyükelçiliğinden 98 diplomat ve 13 ülkeden 16 siyasi parti toplam 31 temsilci ile katılım sağlanacak. 62 büyükelçi, 34 dış misyon temsilcisi de kongrede bulunacak. Aralarında İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı, AB Türkiye Delegasyonu, Irak Kürdistan İslam Partisi Türkiye Temsilciliği, BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği’nin (ILO) de olduğu 41 uluslararası organizasyondan da 9 temsilci kongreye katılacak. Ayrıca kongreden bir gün önce AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı 56 büyükelçi, 21 dış misyon temsilcisi ve uluslararası STK’lar için Genel Merkez’de bir yemek organizasyonu düzenleyecek.