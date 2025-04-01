AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş hayatını kaybetti

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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Abiş’in cenazesinin bugün Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesi Merkez Cami’den öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl aralık ayında düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde Abiş’i ziyaret etmişti.

TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, paylaşımında, "Millî Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş Ağabeyimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış; hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yâd edilecektir. Rabbim mekânını cennet, makamını âlî eylesin" ifadelerini kullandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı başsağlığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.