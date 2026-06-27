AK Parti kampta: 25 yılın karnesi çıkacak

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün tarihi bir konuşma yapacağını söyledi. AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenleyen Acar, özetle şunları söyledi:

“‘Çeyrek Asırlık Destan AK Parti’ diyerek bir tema belirledik. 14 Ağustos itibarıyla 25. yılını kutlayacak. AK Parti’nin çeyrek asırlık destanını bir şekilde anlayacağımız, neler yaptığımızı, bu süreçte nasıl bir dönem geçirdiğimizi, bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız. 25 yılı haklı bir gururla yâd edebileceğimiz bu kampı, birçok eserle milletiyle yol yürüyen AK Parti’nin 25 yıllık karnesinin ne olduğunu ortaya koyacağımız bir program olarak değerlendirebiliriz.

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YENİ ŞARKI DA DİNLETİLECEK

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün tarihi bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından önce AK Parti’nin yeni şarkısı da dinletilecek. Hazırlığımızın tamamını şu anda Türkiye için, milletimiz için yani çeyrek asırlık destanın arka planındaki milletimizle yürüdüğümüz bu süreci daha anlamlı hale getirip ikinci faza geçeceğimiz bir süreç için tamamlamış olduk. Sadece gündelik koşullarda, gündemdeki var olan meselelere dair paralel bir içerik değil, 25 yılın hesabını göreceğimiz çok anlam yüklediğimiz bir kamp olarak değerlendirebiliriz. Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da biraz 25 yılın içindeki AK Parti’yi değerlendirmek noktasında olacaktır.”