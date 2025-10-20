×
Gündem Haberleri

AK Parti kampına telefon

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından “İstanbul’da Bir Olmak” temasıyla Sakarya Sapanca’da düzenlenen üç kademe kampına telefonla bağlanarak İstanbul teşkilatını tebrik etti.

Konuşmasında 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edildiğine dikkat çeken Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti’nin vesile olacağına inanıyorum. Ailelerimizin de örnek aileler olarak atacakları adımların hayırlara vesile olacağına inanıyorum.  Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır. Bu tür çalışmaların gençlik kollarından itibaren bizim hayatımızda çok farklı yerleri oldu.”

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’E 22. YIL ANMASI

Tayyip Erdoğan, Bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 22’nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında “Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle, hasretle yâd ediyorum” dedi.

 

 

