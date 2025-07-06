×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti kampa giriyor

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Kamp#TBMM
AK Parti kampa giriyor
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

AK Parti, önümüzdeki hafta sonu Kızılcahamam’da kampa giriyor. 11-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak kampta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açılış ve kapanış konuşmasını yapacak.

Haberin Devamı

Kampa, MYK-MKYK üyeleri, milletvekilleri, partinin kurucu üyeleri ile bakanlar da katılacak.

2028 YOL HARİTASI

Şubatta yapılan olağan kongresinin ardından yenilenmiş teşkilatlarla toplanılacak kampta, 2028 seçimlerinin yol haritası çıkarılacak. Özellikle sahadan gelen rapor, anket, öneri ve şikâyetler de masaya yatırılacak. 2028’e doğru giderken değerlendirilecek olan konuların parti politikasını belirlemede önemli bir etkisinin olacağı belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın2025 Temmuz’u Türkiye’nin ‘hayırlı temmuz’u olacak2025 Temmuz’u Türkiye’nin ‘hayırlı temmuz’u olacakHaberi görüntüle

KAPALI OTURUMLAR

Ekonomi, güvenlik, eğitim, enerji, çevre, adalet, dış politika, sağlık gibi başlıklarda ilgili bakanların sunumlar yapması planlanan kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kapalı oturumlar gerçekleştireceği belirtiliyor. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve partinin kurucu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sahadaki son durum hem de güncel siyasi konulara ilişkin süreci dinleyecek. Ayrıca, “Genel Merkez Çalışmaları” ve “TBMM Grup Çalışmaları” olmak üzere iki ana başlıkta oturum yapılması planlanıyor.

Gözden KaçmasınErdoğan’dan ‘silah bırakma’ açıklaması: Her adımı titizlikle izliyoruzErdoğan’dan ‘silah bırakma’ açıklaması: Her adımı titizlikle izliyoruzHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele tepki: Siyasi cehaletin zirvesiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Kamp#TBMM

BAKMADAN GEÇME!