AK Parti kampa giriyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak kampta AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir 31 Mart seçimlerine yönelik kapsamlı birer sunum yapacak; partinin olağan kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Ardından AK Parti Grubu’nun Meclis çalışmaları, önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek yasal düzenlemeler ele alınacak. Kampta ayrıca bakanlar kendi alanlarıyla ilgili son gelişmeleri aktaracak. Kamp, Erdoğan’ın pazar günü yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

TASARRUF TEDBİRİ: YALNIZ GELİN

Bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında milletvekillerine kampa eş, çocuk ve danışmanları olmadan “yalnız” gelmeleri kararı tebliğ edildi. Karar kapsamında sadece MYK üyeleri ve bakanlara birer personelin refakat etmesine izin verildiği öğrenildi.