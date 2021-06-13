AK Parti kampa giriyor

AK Parti kongresinin ardından yeni belirlenen il koordinatörlerinin katılımıyla ilk kez teşkilat kampı düzenleniyor. Pandemi dolayısıyla bir süredir özellikle kalabalık toplantılarını videokonferans yönetiyle düzenleyen AK Parti teşkilatı, saha çalışmalarına tekrar başladı.

AK Parti teşkilatı, 2023 seçimleri öncesi yaptığı çalışmaları bu kampta sunacak. Teşkilat başkanlığınca görevlendirilen ve vatandaşın arasında siyasi nabzı tutan ekiplerin raporları bu hafta sonu yapılacak kampta masaya yatırılacak. İl başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kollarının 81 ilde yaptığı çalışmalar, bir süredir AK Parti Genel Merkezi’ne aktarılıyordu. Sahada yapılan bu çalışmalar ve 2023 seçimine kadar hangi çalışmaların yapılacağı da kampta değerlendirilecek.

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