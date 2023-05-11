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AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak

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#AK Parti#Adana#Fatima Yurduseven
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 18:47

AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı sırada bir şahıs tarafından "Kafana mermi yağacak” diye tehdit edildi.

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AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladı.

Sokaktaki vatandaşların yanına giden Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi. Bir erkek şahıs tarafından milletvekili adayı Yurduseven, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak” diyerek tehdit edildi.

Milletvekili adayı Yurduseven ise, “Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım” diye tepki gösterdi. Bir süre şahıslarla AK Partililer arasında tartışma çıktı.

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#AK Parti#Adana#Fatima Yurduseven

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