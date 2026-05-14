AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, '360 Derece Güvenlik Yaklaşımı'nın önemini vurguladı

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#AK Parti İzmir Milletvekili#İZMİR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 11:55

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Siyasi Komisyon Ortak Toplantılarına katılmak için gittiği İtalya'nın başkenti Roma'dan yurda döndü.

Roma’da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Siyasi Komisyon Ortak Toplantısı kapsamında; Avrupa-Atlantik güvenliği, Körfez bölgesinin istikrarı ve gelecekteki refah arasındaki stratejik bağlantılar değerlendirildi. Toplantılarda, NATO’nun Güney Komşuluk Bölgesi’ndeki olası ortaklık imkanları ayrıntılı biçimde ele alınırken; enerji güvenliği, deniz yollarının korunması, göç rotaları, dezenformasyon faaliyetleri ve siber tehditler gibi başlıkların günümüzün çok boyutlu stratejik rekabet ortamının temel unsurları haline geldiği vurgulandı.

NATO’nun güney kanadında iş birliği, dayanışma ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin ön plana çıktığı Roma’daki görüşmelerde Dr. Kasapoğlu, değişen güvenlik ortamına karşı “360 derece güvenlik yaklaşımının” önemini vurgulayarak; terörizm, düzensiz göç, enerji arz güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel krizlerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.

Toplantı kapsamında ayrıca, NATO müttefikleri, Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı ve uluslararası hukuka dayalı düzenin korunmasının önemine dikkat çekti.

 

