AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu sahurda gençlerle buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan bir gevrek evinde vatandaşlarla sahur programında bir araya geldi. Hafif yağan yağmura rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kasapoğlu, kendi elleriyle vatandaşlara sahur yiyeceklerini dağıttı.

Etkinlikte konuşan Kasapoğlu, “Ramazan demek bir araya gelmek demek. Aynı ekmeği, aynı sofrayı paylaşmak demek. O yüzden bir araya geldik. İzmir’imizde, Alsancak’ımızda bir araya geldik. Bu bir araya gelişi ben çok önemli buluyorum. Her birinize iyi ki varsınız diyorum. Bu kardeşliği güçlendirerek devam ettireceğiz. Burada bir yoğunluk var ve her birimiz bu güzel sofradan, buluşmadan mutlu ayrılacağız. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Programda yoğun ilgiyle karşılanan Kasapoğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.