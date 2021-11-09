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AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi kalbine yenik düştü

#Yılmaz Akın#AK Parti#Vefat
AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi kalbine yenik düştü

İzmir AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ve geçmiş dönemlerde Otokent Yönetim Kurulu eski Başkanı Yılmaz Akın (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Menderes ilçesi koordinatörü olarak görev yapan Yılmaz Akın'ın, geçtiğimiz hafta Özel Medicana Hastanesi'nde kalp ameliyatı olduğu, bugün ise kalp krizi geçirip tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Oto galeri işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası olan Akın, geçmiş dönemlerde Otokent yönetim kurulu başkanlığı görevi de yapmıştı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Akın'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli, "Çok üzgünüz. Dava ve yol arkadaşımız, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Yılmaz Akın Hakka yürüdü. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Akın ailesinin ve İzmir teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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#Yılmaz Akın#AK Parti#Vefat

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