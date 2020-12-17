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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti - İYİ Parti atışması: ‘AK Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığını motive ediyor’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
AK Parti - İYİ Parti atışması: ‘AK Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığını motive ediyor’
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TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 bütçesinin görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden AK Parti ile İYİ Parti arasında “motivasyon” tartışması yaşandı.

İktidar ve gruplar arasındaki atışmalar şöyle:

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: İktidar eskiden yaptıklarıyla, millete verdiği sözleri tutmasıyla itibar bulurdu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sürecinde sizin için kolay aday olduğunu düşündüğünüz Kılıçdaroğlu’nu aday yapmaya teşebbüs ederek motive oluyorsunuz. Bu ne motivasyon?

Öznur Çalık (AK Parti): Ayıp oluyor(!)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hiç kimsenin Cumhurbaşkanlığı adaylığını falan motive ettiğimiz yok, merak etmeyin. Biz, kendimize sonuna kadar güvenen bir iktidarız. Ve aynı zamanda da sonuna kadar güvenen bir ittifakız.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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