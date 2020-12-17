AK Parti - İYİ Parti atışması: ‘AK Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığını motive ediyor’

İktidar ve gruplar arasındaki atışmalar şöyle:

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: İktidar eskiden yaptıklarıyla, millete verdiği sözleri tutmasıyla itibar bulurdu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sürecinde sizin için kolay aday olduğunu düşündüğünüz Kılıçdaroğlu’nu aday yapmaya teşebbüs ederek motive oluyorsunuz. Bu ne motivasyon?

Öznur Çalık (AK Parti): Ayıp oluyor(!)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hiç kimsenin Cumhurbaşkanlığı adaylığını falan motive ettiğimiz yok, merak etmeyin. Biz, kendimize sonuna kadar güvenen bir iktidarız. Ve aynı zamanda da sonuna kadar güvenen bir ittifakız.”