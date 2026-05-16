AK Parti İstanbul’dan muhtarlık vurgusu

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından “Yerel Yönetimlerde İlk Basamak: Muhtarlarımız” başlıklı panel düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İl Yerel Yönetimler Başkanı Ömer Lütfi Arı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Kavruk, teşkilat mensupları, belediye başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

“MUHTARLARIMIZIN DAHA FAZLA SÜRECİN İÇİNDE OLMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, muhtarlık müessesesinin doğrudan millet iradesini temsil eden önemli bir demokratik yapı olduğunu belirterek, muhtarların yerel yönetim süreçlerinde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Muhtarlarla kurulan ilişkinin yalnızca dönemsel bir buluşma olmadığını ifade eden Özdemir, “Muhtarlarımızın daha fazla dinlenilmesi, daha fazla sürecin içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu toplantıyı sadece bir buluşma değil, bir başlangıç olarak görüyoruz.” dedi.

Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak yerel meselelerde muhtarların görüşlerine başvurduklarını belirterek, “Bu panel de muhtarlık müessesesinin geleceği ve toplumla devlet arasındaki ilişkinin daha da güçlenmesi adına önemli bir yapı taşı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği öneme dikkat çeken Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Muhtarlarımız demokrasimizin uç beyidir” sözünü hatırlattı.

Özdemir, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılan “Muhtar bile olamaz” ifadesine de değinerek, “Bu toplum ‘Muhtar bile olamaz’ denilen Recep Tayyip Erdoğan’ı önce başbakan yaptı, sonra da cumhurbaşkanı yaptı.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“MUHTARLARIMIZA İNSANLAR BABASININ EVİNE GİDER GİBİ GİDİYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise muhtarlarla kurulan güçlü ilişkinin yerel hizmetlerin başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

15 yıllık belediye başkanlığı döneminde muhtarlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Demir, “Sahaya çıktığımızda ziyaret ettiğimiz iki önemli yer vardı; biri muhtarlarımız, diğeri aile sağlığı merkezlerimizdi.” dedi.

Muhtarların mahallede vatandaşın en kolay ulaşabildiği kişiler olduğunu vurgulayan Demir, “Muhtarlarımıza insanlar adeta babasının evine gider gibi gidiyor. Çünkü orada geçmişe dayalı bir muhabbet, güçlü bir ilişki var. Muhtarlarımız mahallelerindeki insanları bütün detaylarıyla tanıyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Muhtarlarla güçlü iletişimin hizmetin bereketini artırdığını belirten Demir, “Muhtarlarınızla temasınız olmazsa insanlara sağlıklı hizmet etmeniz mümkün değildir. Muhabbetle çalıştığınızda millete hizmet berekete dönüşüyor.” diye konuştu.

“MUHTARLIK, DEVLETİN MAHALLEDEKİ GÖREN GÖZÜ VE İŞİTEN KULAĞIDIR”

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İl Yerel Yönetimler Başkanı Ömer Lütfi Arı, muhtarlık sistemi, merkezi yönetim ilişkileri ve yerinde çözüm mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DEVLETİN GÖREN GÖZÜ, İŞİTEN KULAĞI VE TUTAN ELİ”

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da muhtarlığın devletin mahalledeki ve köydeki gören gözü, işiten kulağı ve tutan eli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Soylu, demokrasinin ülkeye çok dışarıdan gelmiş bir kavram olduğunu belirterek, “Onların kullanmadığı, bize kullandırmaya çalıştığı bir kavramdır. Ama esas insan için temel olan bir hak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlıklarla ilgili konuşmalarında “uç beyi” ifadesini kullanmasının aslında bir idari tanımlama amaçlı olduğunu dile getiren Soylu, “Merkezi yönetimin idari tanımlaması muhtarlardır ve iki fonksiyonu vardır. Bir taraftan halkın sözcüsüdür, diğer taraftan da devletin temsilcisidir. Burada Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye aslında muhtarlık mekanizmasının neye tekabül ettiğini çok güzel bir şekilde gösterdi.” şeklinde konuştu.