AK Parti İstanbul’da yeni dönem
AK Parti il kongrelerinin sonuncusu İstanbul’da yapıldı. AK Parti teşkilatının omurgasını oluşturan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan İstanbul İl Teşkilatı’nda kan değişimi yaşandı. Parti teşkilatının çok yakından tanıdığı Osman Nur Kabaktepe, partiyi İstanbul’da 2023 seçimlerine taşıyacak isim olarak belirlendi.
Kabaktepe ismi belirlenmeden önce Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik belediye başkanları tarafından Erdoğan’a 5 isim önerilmişti. Erdoğan da adaylarla yaptığı birebir mülakat sonrasında Osman Nuri Kabaktepe’de karar kılmıştı.
TAMAM İNŞALLAH
Kongrede görevini devreden Bayram Şenocak, yaptığı veda konuşmasında helallik istedi ve “Mevkiler, makamlar geçicidir. Bizim sevdamız pazara kadar değil, mezara kadar” dedi. Kongrede il başkanı olarak seçilen Osman Nuri Kabaktepe ise “İstanbul’u sokak sokak, karış karış dolaşacağız. İstanbul’u yeniden kazanacağız. Ve diyoruz ki vira bismillah, akıbet tamam inşallah, elhamdülillah” diye konuştu.