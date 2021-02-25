AK Parti İstanbul’da yeni dönem

Kabaktepe ismi belirlenmeden önce Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik belediye başkanları tarafından Erdoğan’a 5 isim önerilmişti. Erdoğan da adaylarla yaptığı birebir mülakat sonrasında Osman Nuri Kabaktepe’de karar kılmıştı.

TAMAM İNŞALLAH

Kongrede görevini devreden Bayram Şenocak, yaptığı veda konuşmasında helallik istedi ve “Mevkiler, makamlar geçicidir. Bizim sevdamız pazara kadar değil, mezara kadar” dedi. Kongrede il başkanı olarak seçilen Osman Nuri Kabaktepe ise “İstanbul’u sokak sokak, karış karış dolaşacağız. İstanbul’u yeniden kazanacağız. Ve diyoruz ki vira bismillah, akıbet tamam inşallah, elhamdülillah” diye konuştu.