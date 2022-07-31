AK Parti İstanbul’da seçim startını verdi: 100 gün yüz yüze

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Genel seçimler için partiler sahaya iniyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı da “100 yüze 100 gün” konseptiyle başlattıkları programla, vatandaşların ayağına gidip oy isteyecek. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Partili tüm belediye başkanları dün Küçükçekmece’de toplantı. Kabaktepe, ‘100 Yüze 100 Gün’ isimli programda bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla mahalle mahalle gezerek 39 ilçede AK Parti icraatlarını anlatıp Türkiye’nin ve İstanbul’un geleceğini konuşacaklarını söyledi.

ZİFTLENMİŞ HİZMETLER

Vatandaşın gündemi neyse kendilerinin de gündeminin o olacağını belirten Kabaktepe, özetle şunları söyledi: “Ülkemizi daha güzel yarınlara, 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ziftlenmiş hizmetleri daha ileriye nasıl taşıyacağımızı, bugünden daha güzel yarınlara hep beraber nasıl götüreceğimizin de istişarelerini yapacağız. Herhangi bir sınırımız yok. Vatandaşlarımızın tüm gündemleri ve ortaya koydukları tüm konular bizim sınırlarımız. Ayrıca çok da tecrübeli bir ekiple sahadayız.”