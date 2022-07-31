Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti İstanbul’da seçim startını verdi: 100 gün yüz yüze

#AK Parti#İstanbul#Seçim
AK Parti İstanbul’da seçim startını verdi: 100 gün yüz yüze

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ile Küçükçekmece’de bir araya gelen ilçe başkanları, mahalleleri dolaştı.

Haberin Devamı

Genel seçimler için partiler sahaya iniyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı da “100 yüze 100 gün” konseptiyle başlattıkları programla, vatandaşların ayağına gidip oy isteyecek. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Partili tüm belediye başkanları dün Küçükçekmece’de toplantı. Kabaktepe, ‘100 Yüze 100 Gün’ isimli programda bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla mahalle mahalle gezerek 39 ilçede AK Parti icraatlarını anlatıp Türkiye’nin ve İstanbul’un geleceğini konuşacaklarını söyledi.

ZİFTLENMİŞ HİZMETLER

Vatandaşın gündemi neyse kendilerinin de gündeminin o olacağını belirten Kabaktepe, özetle şunları söyledi: “Ülkemizi daha güzel yarınlara, 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ziftlenmiş hizmetleri daha ileriye nasıl taşıyacağımızı, bugünden daha güzel yarınlara hep beraber nasıl götüreceğimizin de istişarelerini yapacağız. Herhangi bir sınırımız yok. Vatandaşlarımızın tüm gündemleri ve ortaya koydukları tüm konular bizim sınırlarımız. Ayrıca çok da tecrübeli bir ekiple sahadayız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#İstanbul#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İran’a yakın başbakan adayına isyan

İran’a yakın başbakan adayına isyan

#Irak
Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İran’a yakın başbakan adayına isyan

İran’a yakın başbakan adayına isyan

#Irak
Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı