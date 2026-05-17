AK Parti İstanbul milletvekilleri 3 ilçede vatandaşlarla buluştu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 13:41

AK Parti İstanbul milletvekilleri, partinin il başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen saha programları kapsamında Arnavutköy, Sancaktepe ve Sultangazi'de vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, milletvekillerinin her hafta cuma günü İstanbul'un farklı ilçelerinde "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sloganıyla gerçekleştirdiği saha programlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, program kapsamında milletvekillerinin Arnavutköy, Sancaktepe ve Sultangazi'de esnaf, vatandaşlar, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldikleri bildirildi.

Çarşı ve pazar ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği, ev ziyaretlerinde hane halklarıyla samimi buluşmaların gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, ilçelerde yürütülen çalışmalarda, vatandaşların beklentileri ve İstanbul'a dair gündem başlıklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sahada vatandaşlarla buluşan milletvekillerinin İstanbul'un her mahallesine dokunmaya ve her hikayesini dinlemeye devam edeceği vurgulandı.

