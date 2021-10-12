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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

#İsmet Uçma#AK Parti#Cenaze Töreni
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç saçma yapmamış, el ele omuz omuza bu yolda yürüdük. Gerçek anlamda yol ve dava arkadaşımız oldu." dedi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 40 yılla yakın bir kardeşliğimiz var.  Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç saçma yapmamış, el ele omuz omuza bu yolda yürüdük. Gerçek anlamda yol ve dava arkadaşımız oldu. Fikir hayatında özellikle de bunları işaret eden bir kardeşimiz olarak bu yolda yürüdük. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de Hakk yolcuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Uçma, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011’de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

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#İsmet Uçma#AK Parti#Cenaze Töreni