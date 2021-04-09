AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Fide Üretim Merkezi" açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde, çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle çalışan mevsimlik sera projesi hazırlandığı ve Kemerburgaz'da yapımına başlanan projenin 18 Mayıs 2015'de resmi açılışla hizmete başladığı hatırlatıldı. Açıldığı günden bu yana serada üretimin kesintisiz devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2019'da CHP'li yönetimin iş başına gelmesiyle çalışmalar durduruldu. 2 yıldır ihmal edilen sera, metruk bir halde kaderine terk edildi. CHP'li İBB Başkanı, önce çalışmaları durdurup 2 yıldır işlevsiz bıraktığı serayı yeniden açtı. Bugün yapılan açılış töreninde, Kadir Topbaş döneminde yapılan projeyi kendi yapmış gibi pazarladı. Üstelik seranın açılışına dair 2015 tarihli haber, İBB iştiraki İSTAÇ'ın resmi sitesinde de mevcut. Yönettiği kurumlardan dahi haberi olmayan CHP'li İBB Başkanı, 2 yıldır tek bir eser inşa edemediği İstanbul'da, AK Parti dönemine ait icraatları üzerinden reklam yapmaya devam ediyor."



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Başkanı tüm mesaisini, AK Parti projelerini yeniden tanıtarak geçiriyor. İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış. Kadir ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu proje de onun zamanında yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

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