AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda "Komşuluk İftarı" düzenlendi

Güncelleme Tarihi:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Komşuluk İftarı düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 23:54

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ramazan ayı kapsamında düzenlediği programlar çerçevesinde "Komşuluk İftarı" gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iftar programına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra il binasına komşu hane sakinleri, iş yeri sahipleri, mahalle muhtarı, spor kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programda, komşular aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, "Kıymetli komşularımızı İl Başkanlığımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik, komşuluk demek ve birlikteliğimizi daha da büyütmek demek. Bugün de güzel bir örneğiyle bir aradayız. İlçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle hamdolsun ramazan ayımızın maneviyatını en iyi şekilde sürdürme gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından şair ve yazar İbrahim Sadri şiir dinletisi gerçekleştirirken, katılımcılar, birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu keyifli bir ramazan akşamı yaşadı.

İftarın ardından gerçekleştirilen sohbet ve programlar, mahalle kültürünün güçlenmesine vesile oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ramazan boyunca komşuluk, teşkilat ve gönül buluşmalarıyla kentin farklı kesimlerinden vatandaşlar aynı sofrada buluşmaya devam edecek.

