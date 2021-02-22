Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bayrak değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam Esenler, Beykoz, Bağcılar, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik ve Bayrampaşa Belediye Başkanlarını Ankara’ya çağırıp, İstanbul İl Başkanlığı adaylığı için görüşme yaptı. Erdoğan dün de kendisine iletilen isimlerle görüşmek ve bir kez daha istişare etmek üzere Esenler Belediyesi’ne geçti.

ŞENOCAK: ADAY OLMAYACAĞIM

Yapılan son istişare toplantısı sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını verdiği belirtildi. Şenocak’ın yerine, Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe’nin geçeceği öğrenildi. Kabaktepe’nin isminin kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçti. Çarşamba günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde aday olacak ismin bugün resmen açıklanacağı belirtildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kongrede aday olmayacağını, görevini devredeceğini belirterek “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!” dedi.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR

Araştırmacı yazar, STK yöneticisi, siyasetçi. 1 Aralık 1970’de Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Saadet Partisi Gençlik Kolları eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi. Halen, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekilliği’ni yürütüyor.







