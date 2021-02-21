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DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 20:49 | Son Güncelleme:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan flaş adaylık açıklaması

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan flaş adaylık açıklaması
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından çarşamba günü yapılacak olan Ak Parti İstanbul 7.Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Şenocak paylaşımında, "Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için 'Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı

Bayram Şenocak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için 'Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerine yer verdi.

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