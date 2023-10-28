AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Vahşete dur diyebilmek için buradan sesleneceğiz

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Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyük Filistin Mitingi, bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Saat 15.00'te başlayacak mitinge, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Düzenlenen miting öncesi gazetecilere açıklamalarda bulanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tüm vatandaşları mitinge davet etti.



Vatandaşlar erken saatlerden itibaren miting alanına gelmeye başladı.

"SADECE GAZZE KARANLIĞA GÖMÜLMÜYOR"



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Görece olarak insanlık tarihinin en güzel günlerini, gelişmişliğini yaşandığının zannedildiği ve ifade edildiği 21. Yüzyılımızda hakikaten sayılan ve sayılmayan tarihin bildiğimiz kadarıyla en karanlık günlerini yaşıyoruz. Sadece Gazze karanlığa gömülmüyor. Maalesef Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere dünyadaki pek çok örgütün, devletin, devlet başkanlarının, meclisin hem gözlerinin kapandığını hem de kulaklarının tıkandığını, kalplerinin hissizleştiğini görüyoruz. Daha dün akşam her türlü imkanların kesildiği, karartıldığı, iletişimin koparıldığı dört beş saat boyunca sayısı bile tespit edilemeyen bombayla insanların vahşice, çocukların, kadınların, sivillerin katledildiği bir operasyon, operasyon demek bile zulüm geliyor. Bir vahşete tanık olduk, işaret ettik. Maalesef AB buna rağmen bir toplantıda ateşkes kararı alın bile diyemiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun tam tersine teşvik ediyor. Zaten İsrailli yöneticiler bir kehanete inanmışlar. O kehanet neticesinde bitkileri de insanları da, çocukları da, kadınları da yok edecekler. Hatta bölge dışına da savaşlarını taşırarak büyük İsrail devletini kurma hayalini ifade eder hale gelmişler. Burada insanlığın vicdanı olarak tüm insanlık tüm dünya ayağa kalkmış durumda. Kentlerde, başkentlerde, şehirlerde vicdanı olan, kalbi olan, hissi olan her insan İsrail'in bu vahşetine dur demek için elinden geleni yapmaya gayret ediyorlar. İşte biz de bugün saat 15.00'te İstanbullular olarak, Türkiyeliler olarak bu vahşete dur diyebilmek için buradan hep beraber sesleneceğiz. Bir an evvel ateşkes olsun diyeceğiz. Gözlerdeki perdeyi, kulaklardaki tıkaçları kaldırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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"TÜM İNSANLIĞIN SES ÇIKARMASI LAZIM"



Konuşmasının devamında tüm İstanbulluları mitinge davet eden Kabaktepe, "Daha kaç kişinin öldüğünün, kaç çocuğun öldüğünün rakam olarak tespitinin bile yapılamadığını, hakikaten dün akşamki saldırıları anlatacak sözcük ve kelime bile bulmakta zorlandığımız ama vahşetin zirve yaptığı, zulümüm zirve yaptığı günü ve geceyi yaşadık. Bir an evvel bunun durması lazım. Durması için de tüm insanlığın ses çıkarması lazım. Uluslararası kurumların gerekli kararları alması lazım. Gerekli yaptırım kararlarının çıkartılması lazım. Bizler bugün burada insani olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz. Siyasi olarak tüm kurumlardan, aktörlerden bu çağrıları yapmalarını bekliyoruz ve uluslararası kurumlar bu vahşetin durması için gerekirse askeri adımların atılması noktasında da Birleşmiş Milletler birtakım adımların atılması konusunda çağrılarda bulunabilir. Türkiye zaten hemen ateşkes hemen barış masası, garantörlük sistemi hep birlikte devreye gireceğimiz süreci öneriyor. Tüm İstanbullu kardeşlerimizi bu vesileyle bu sesi yükseltmek ve barışı zorlamak, ateşkesi zorlamak, Gazze'deki çocukların ölümlerine ve hastanelerin yıkımlarına dur demek, vicdani olarak da insani olarak da sesimizi ve sözümüzü de yükselterek vazifemizi yapmak için saat 15.00'te hazırlıkların tamamlandığı, vatandaşlarımızın girdiği Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz" dedi.