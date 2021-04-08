AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Romanlarla buluştu

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, roman sanatçılar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmada, roman vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı video izlendi.

“KARDEŞ OLDUĞUMUZA İNANAN BİR ANLAYIŞTAN GELİYORUZ”

Daha sonra konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Roman kardeşlerimizin bizim için ne anlama geldiğini anlatmak için bazı cümlelerim vardı ancak hem sizin sözleriniz hem de Cumhurbaşkanımız sözleri her şeyi dile getirdi. Hakikaten ben şuna inanıyorum; Bir insanı abc diye ayıran ahmak kişiler, sen dünyaya gelirken Allah’a dilekçe mi verdin? Bizler insanları ırklarına, doğdukları vatanlarına, anne ve babasının taşıdığı kimliğe göre ayrıştırılmasını, yaradılışa isyan olarak görüyoruz ve hep beraber kardeş olduğumuza inanan bir anlayıştan geliyoruz. Onun için romanım diye söyleyebilmekten hiçbir zaman çekinmiyoruz. Çünkü Havva anamız, Adem babamız, yaratıcımız ise Allah’tır” dedi.

Romanların ne eksiklikleri varsa hepsini gidermeye hazır olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Hakikaten Türkiye'nin Türkiye olabilmesinin mimarı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kapımız siz roman kardeşlerime açık demeye utanıyorum. Çünkü bu kapı sizin ve herkese açık. Sevgi nedir diye anlamayanlar size baksa anlar. Muhabbet ne olduğunu bilmeyenler, roman kardeşlerimizi seyretse muhabbetin kitabını yazar” diye konuştu.

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