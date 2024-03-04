AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Murat Bey İstanbul’da rekor bir oyla kazanacak

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Seçimlere 1 aydan az bir süre kala ilçe teşkilatlarını ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve İlçe Başkanı Erdoğan Akgül’den sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ŞİLE BELEDİYESİ, İBB DESTEĞİ OLMADAN BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

Şile’nin İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Kabaktepe, “Şile Belediyesi tarafından İlçede yapılan yatımların yer aldığı kitapçıkta yok yok Şile Belediyemiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteği olmadan birçok proje yapmış. Şile Belediyemizin bütçesi belli, Büyükşehirin bütçesi belli. Büyükşehirin bütçesi Şile’nin 500 katı. İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye bir ilçe var mı? Elbette yok. Peki Büyükşehir Belediyesi’nin vazifesi nedir? İstanbul’un 39 İlçesine hizmet götürmek ama Büyükşehir hizmetsizlikte ve eser yapamamakta var. Şimdi Şile’den soruyorum. 500 kat bütçeye sahip İBB, Şile Belediyesi’nin yaptıkları çalışmaların yer aldığı kitapçıkta yer alan işlerinden 39’da 1’ini yaptı mı? Ne yazık ki hayır” dedi.

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“EN AZ 30 İLÇE BELEDİYESİNİ KAZANACAĞIZ”

İlçe teşkilatlarının her hafta 500 bin haneyi ziyaret ettiğini söyleyen Kabaktepe, bu çalışmaların seçim zaferinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Kabaktepe, İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Partili belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedeflediklerini de belirtti. AK Partili olmayan ilçelerinde AK Parti belediyeciliği ile tanışacağını belirten Kabaktepe, "Bu ilçedeki vatandaşlarımız AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşmak için adeta gün sayıyor. O günler çok yakın. 31 Mart zaferine az kaldı" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'U EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞIZ

"20 yıllık başarının temel lokomotifi, temel taşıyıcısı, temel anahtarı, her zaman AK Parti teşkilatlarıdır" diyen Kabaktepe, "Vatanına, milletine, devletine ve bayrağına büyük bir aşkla bağlı olanlar asla yorulmazlar. Seçim süresince bu anlayışı bir an olsun terk etmeden çalışan, sokak sokak, hane hane gezen teşkilatlarımızın tüm kademelerine teşekkür ederim. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ne anlama geldiğinin bilincinde ve farkında olan, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çalışan siz değerli yol ve dava arkadaşlarımla, milletimize hizmet etmenin sevdasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Durmadan, yorulmadan çalışacağız. Murat Kurum'u en güçlü şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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“EKREM BEY ALGI SİYASETİNİ BIRAKSIN GELSİNLER PROJELER ÜZERİNDE YARIŞALIM”

Kabaktepe; “Ekrem Bey’in İstanbul’da 5 yıldır birçok iddiası var. Polemik oluşturmaya yönelik söylemleri var. Büyükşehir yarışında yer alan kişilere yakışmayan şeyler. İcraatları eleştirirsiniz, projeleri eleştirirsiniz. Ama birtakım sıfatlarla, eleştirilerle hareket etmek kendi beceriksizliğini veya başarısızlığını ört pas etmektir. Murat Bey’le yarışacak proje, geçmiş olmadığı için böyle sözlerle gündem oluşturarak İstanbul’da farklı ortam oluşturmaya çalışıyor. Gelsinler projelerde yarışalım, düşüncelerde yarışalım. Bu sözleri esefle karşılamanın ötesinde talihsizlik demenin ötesinde Ekrem Bey’i İstanbul’un işine İstanbul’a odaklanmaya davet ediyoruz dedi.

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Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı ise “İBB İstanbul’da yarı devlet olmuş. İBB bizdeyken Şile olarak ne istediysek geldi, neye ihtiyacımız varsa yapıldı. O dönemde Şile olarak inanılmaz yatırım aldık. Şimdiyse hükümet yatımlarımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.