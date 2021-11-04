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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da ulaşım çekilmez bir hal aldı

#AK Parti İstanbul İl Başkanı#Osman Nuri Kabaktepe#CHP
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbulda ulaşım çekilmez bir hal aldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mecidiyeköy’de ulaşımı rahatlatacak metro hattının CHP yönetiminin denetim yetersizliği nedeniyle 7 aydır kapalı olduğunu belirterek, “AK Parti döneminde hizmet veren metroların CHP döneminde hizmete kapatılmasının yanı sıra yolda kalan otobüsler, çalışmayan metrobüsler, sürekli arızalanan tramvaylar da eklenince İstanbul’da toplu taşıma çekilmez bir hal aldı" açıklamasını yaptı.

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Kabaktepe, yazılı açıklamasında, CHP yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işleyen toplu taşıma sisteminin dahi çöktüğünü ifade etti.

Şirinevler-Atatürk Havalimanı metrosunun 14 aydır açılamamasının İstanbullular için çileye dönüştüğünü kaydeden Kabaktepe, "Seçim döneminde 'Megabüs' vadedenler, İstanbulluları 'Megakuyruk'lara mahkum etti” ifadesini kullandı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın son 3 durağının CHP'li İBB yönetimi tarafından hizmete kapatıldığını aktaran Kabaktepe, yaklaşık 14 aydır bitirilemeyen çalışmalara yetersiz otobüs ve metrobüs seferleri de eklenince Şirinevler başta olmak üzere bölgede toplu ulaşımın adeta çileye dönüştüğünü kaydetti.

Hizmete kapatılan bir diğer metronun da Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane durakları olduğuna işaret eden Kabaktepe, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplu ulaşımın merkezi noktalarından Mecidiyeköy’de ulaşımı rahatlatacak metro hattı, CHP yönetiminin denetim yetersizliği nedeniyle 7 aydır kapalı. 'Ekim'de açılacak' denilse de hala açılmadı. AK Parti döneminde hizmet veren metroların CHP döneminde hizmete kapatılmasının yanı sıra yolda kalan otobüsler, çalışmayan metrobüsler, sürekli arızalanan tramvaylar da eklenince İstanbul'da toplu taşıma çekilmez bir hal aldı. Toplu taşımayı daha da iyileştirmek şöyle dursun, işleyen sistemi dahi yönetemeyenlerin AK Parti icraatlarını 'Ben yaptım' diye pazarlaması, 2,5 yılda reklamını yapmaya değecek bir eser inşa edemediklerinin apaçık ispatıdır. İstanbul'un atıl yılları 2024’te son bulacak. Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle İBB'yi yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yılın inşası için çalıştığımız gibi, geçmiş 5 yılın ihmallerini de tamamlayacağız. İstanbul’da her şey yoluna girecek."

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#AK Parti İstanbul İl Başkanı#Osman Nuri Kabaktepe#CHP

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