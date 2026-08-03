AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den Ertuğrul Özkök’ün sözlerine tepki

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Franco gibi darbeyle iktidarı ele geçirmiş, millet iradesini yıllarca baskı altında tutmuş bir diktatörle aynı cümlede anmak; demokrasiye, tarihe ve milletimizin iradesine yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatının her döneminde milletimizin hür iradesiyle yapılan seçimlerden zaferle çıkmış, demokratik meşruiyetini daima sandıktan almış bir liderdir.

Türkiye'de vesayet dönemlerini özleyenler, milletin kararını hiçbir zaman yeterli görmeyenler bugün de aynı zihniyetle konuşmaktadır. Sandıkta kazanamadıklarını, milletimizin tercihlerini itibarsızlaştırarak telafi etmeye çalışan bu anlayışın geçmişte de karşılığı olmadı, bundan sonra da olmayacaktır.

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Demokrasi ile diktatörlüğü birbirinden ayıramayacak kadar savrulmuş bir söylem; ne Türkiye'ye ne demokrasimize ne de siyasete katkı sağlar. Aksine, milletimizin defalarca sandıkta ortaya koyduğu iradeyi hedef alan vesayetçi anlayışın dışavurumundan ibarettir.

Biz, milletimizin iradesine sonuna kadar güveniyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasiyi, milli iradeyi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.