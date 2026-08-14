AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıkladı... İşte İstanbul’da anketlerde son durum

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul’da en son yapılan anketlerde üste çıkmış durumda. 44 buçuk gibi AK Parti, 40 gibi CHP’nin.

İstanbul'da insanlar bekledikleri hizmeti alamadı. İstanbul'un 2019'dan bu yana ilerlemediğini geriye gittiğini görüyoruz. AK Parti'li belediyelerde AK Parti'li olmayan belediyeler arasındaki farkı vatandaş fark etti.

AK Parti çok özel bir teşkilatlanma yapısına sahip. AK Parti kadın kollarının da gençlik kollarının da çok güçlü olduğu bir parti. Gençlik damarı çok güçlü bir parti.