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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Ayasofya yürüyüşüne davet

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#AK Parti#Ayasofya Yürüyüşü#Nevzat Yüce
AK Parti İstanbul Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşüne davet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 09:44

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla 10 Temmuz Cuma günü düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programına tüm gençleri davet etti.

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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programını 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek. Etkinlik, saat 21.00'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak.

Program öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İstanbul'un gençlerini ve tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.

AK Parti İstanbul Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşüne davet

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Yüce, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak amacıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceklerini belirterek, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak üzere, 10 Temmuz'da İstanbul'un gençleri ve tüm İstanbullularla birlikte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz." dedi.

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AK Parti İstanbul Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşüne davet

Geçen yıl ilki düzenlenen yürüyüşün bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirileceğini ifade eden Yüce, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor' yürüyüşümüzü bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları ve özellikle genç kardeşlerimizi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşüne davet

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#AK Parti#Ayasofya Yürüyüşü#Nevzat Yüce

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