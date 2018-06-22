Ak Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler? İşte isim isim o liste

Haberin Devamı

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala AK Parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerin teslim edilmesinin ardından İstanbul'da AK Parti'nin kimleri milletvekili adayı gösterdiği merak konusu oldu. Peki, AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları kimler oldu?

İstanbul'da AK Parti'nin adayı olarak yarışacak isimler belli oldu. AK Parti'nin İstanbul'da kimleri aday gösterdiğini merak eden vatandaşlarda konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, isim isim AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları...