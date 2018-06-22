Ak Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler? İşte isim isim o liste

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala AK Parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerin teslim edilmesinin ardından İstanbul'da AK Parti'nin kimleri milletvekili adayı gösterdiği merak konusu oldu. Peki, AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları kimler oldu?
İstanbul'da AK Parti'nin adayı olarak yarışacak isimler belli oldu. AK Parti'nin İstanbul'da kimleri aday gösterdiğini merak eden vatandaşlarda konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, isim isim AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları...
|S. NO
|ADI SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BERAT ALBAYRAK
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|NURETTİN CANİKLİ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|MUSTAFA ATAŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|EROL KAYA
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|5
|VEDAT DEMİRÖZ
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|6
|RAVZA KAVAKCI KAN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|7
|OSMAN BOYRAZ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|İSMET UÇMA
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|9
|MİHRİMAH BELMA SATIR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|AHMET BERAT ÇONKAR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ - KAMU
|11
|HULUSİ ŞENTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|12
|MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|13
|EYÜP ÖZSOY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS / MİMAR
|14
|SERKAN BAYRAM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|16
|ŞEYMA DÖĞÜCÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|17
|AZMİ EKİNCİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS / MİMAR
|18
|HURŞİT YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|19
|ALİ SEVİNÇ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|20
|TUĞBA ERCAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|21
|SABRİ BALAMAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ / YAZAR
|22
|ESMA ERSİN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|23
|MUSTAFA MİCAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|24
|AHMET ÖZDİNÇ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|25
|İBRAHİM İLCİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS / MİMAR
|26
|SEMANUR KOÇAL
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|27
|RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS / MİMAR
|28
|FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|29
|FEYZULLAH TUNA YÜKSEK
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|30
|FUAT KİNSİZ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|31
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|32
|SİNEM DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|33
|MUHAMMET ALİ KUMRU
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|34
|LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
|YÜKSEK
|EKONOMİST / İKTİSATÇI
|35
|OKTAY TAN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL