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Ak Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler? İşte isim isim o liste

#İsmet Uçma#Akp#Ak Parti
Ak Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler İşte isim isim o liste

Seçimlerin yapılmasına çok az bir süre kala Ak Parti İstanbul milletvekili adaylarının kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kuruluna verdiği kesin aday listesi YSK tarafından yayınlandı. Peki AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler?

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24 Haziran seçimlerine az bir süre kala AK Parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listelerin teslim edilmesinin ardından İstanbul'da AK Parti'nin kimleri milletvekili adayı gösterdiği merak konusu oldu. Peki, AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları kimler oldu?

İstanbul'da AK Parti'nin adayı olarak yarışacak isimler belli oldu. AK Parti'nin İstanbul'da kimleri aday gösterdiğini merak eden vatandaşlarda konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, isim isim AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları...

S. NOADI SOYADIÖĞRENİMMESLEĞİ
1BERAT ALBAYRAKYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
2NURETTİN CANİKLİYÜKSEKMALİ MÜŞAVİR
3MUSTAFA ATAŞYÜKSEKYÖNETİCİ
4EROL KAYAYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
5VEDAT DEMİRÖZYÜKSEKMÜŞAVİR
6RAVZA KAVAKCI KANYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
7OSMAN BOYRAZYÜKSEK SERBEST/ÖZEL
8İSMET UÇMAYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
9MİHRİMAH BELMA SATIRYÜKSEKAVUKAT
10AHMET BERAT ÇONKARYÜKSEKYÖNETİCİ - KAMU
11HULUSİ ŞENTÜRKYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
12MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUTYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
13EYÜP ÖZSOY YÜKSEKMÜHENDİS / MİMAR
14SERKAN BAYRAMYÜKSEKAVUKAT
15FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUNYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
16ŞEYMA DÖĞÜCÜYÜKSEKAVUKAT
17AZMİ EKİNCİYÜKSEKMÜHENDİS / MİMAR
18HURŞİT YILDIRIMYÜKSEKAVUKAT
19ALİ SEVİNÇYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
20TUĞBA ERCANYÜKSEKÖĞRETMEN
21SABRİ BALAMANYÜKSEKGAZETECİ / YAZAR
22ESMA ERSİNYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
23MUSTAFA MİCANORTASERBEST/ÖZEL
24AHMET ÖZDİNÇYÜKSEKDOKTOR
25İBRAHİM İLCİYÜKSEKMÜHENDİS / MİMAR
26SEMANUR KOÇALYÜKSEKÖĞRENCİ
27RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜYÜKSEKMÜHENDİS / MİMAR
28FİDAN ERDOĞAN AVŞARYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
29FEYZULLAH TUNA YÜKSEKYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
30FUAT KİNSİZYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
31AHMET AYHAN KAYAOĞLUYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
32SİNEM DEMİRYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
33MUHAMMET ALİ KUMRUYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
34LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU YÜKSEKEKONOMİST / İKTİSATÇI
35OKTAY TANYÜKSEKSERBEST/ÖZEL
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#İsmet Uçma#Akp#Ak Parti