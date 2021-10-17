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AK Parti ile Kılıçdaroğlu arasında bürokrat polemiği

#AK Parti#Kemal Kılıçdaroğlu#Bürokrat
AK Parti ile Kılıçdaroğlu arasında bürokrat polemiği

Sosyal medya hesabından bürokratlara, “‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibarıyla durun” diye seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den peş peşe tepkiler geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Twitter’dan bürokratlara seslendiği videoya AK Parti’den sert tepki geldi. İşte o tepkiler:

AÇIKÇA MEMURLARI TEHDİT EDİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir.

ŞEREFLİ BÜROKRATLARDAN ELİNİ ÇEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu çağrıyı 15 Temmuz’dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük. Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun. Şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek.

PKK’YA, FETÖ’YE BU DİLİ KULLANABİLİR MİSİN?

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kemal Bey’in maşallah yine cesareti yerinde. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti’nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ’ye, PKK’ya karşı göremedik. Bir gün mutfağından PKK’ya ve FETÖ’ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti?

NE DEMİŞTİ? ‘KILIÇDAROĞLU AMCANIZIN SİZE SON ÇAĞRISIDIR’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum” başlığıyla yayınladığı mesajda şunları söyledi: “Unutmayın Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında, bunun da elbette farkındayız. Ama unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.”

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#AK Parti#Kemal Kılıçdaroğlu#Bürokrat

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