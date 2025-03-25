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AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Gerede#Mehmet Çongar
AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 09:11

Bolu'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönünden Gerede istikametine giden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak G.K. idaresindeki 51 ABC 707 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Çongar, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Çongar, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

 

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#AK Parti#Gerede#Mehmet Çongar

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