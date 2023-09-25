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AK Parti ilçe başkanı, nefessiz kalan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

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#Bursa#AK Parti#Faysal Yasin
AK Parti ilçe başkanı, nefessiz kalan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 15:59

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan Suriye uyruklu Faysal Yasin'i (5), AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu Heimlich manevrası ile kurtardı. Yasin, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, cumartesi günü Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Horhor Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Faysal Yasin’in nefes borusuna henüz belirlenemeyen cisim kaçtı. Çırpınan çocuğu gören vatandaşlar, çocuğa su içirmeye çalıştı. AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, parti binasından çıkışta durumu fark edip yardıma koştu. Ulusu, ‘Heimlich manevrası’ uygulayarak çocuğun boğazına kaçan cismi çıkardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yoldan geçen bir araç ile hastaneye kaldırılan Yasin, tedaviye alındı. Faysal Yasin'in, hayati tehlikeyi atlattığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti ilçe başkanı, nefessiz kalan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

'BU DURUMLARDA SOĞUKKANLI OLMALIYIZ'

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Gökhan Ulusu, boğazına cisim kaçan çocuğu görünce, sosyal medyada uzmanların anlatımlarından gördüğü Heimlich manevrası uyguladığını belirtip, "Çocuğun ağzından bol miktarda sıvı ve sarı bir cisim çıktı. Ardından kendisini hastaneye kaldırdık. Daha sona ben ziyaretine gittim. Bu gibi durumlarda soğukkanlı olmak gerekiyor" dedi.

 

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#Bursa#AK Parti#Faysal Yasin

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