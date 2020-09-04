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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti il kongreleri ekime çekildi; Erdoğan 43 il kongresine katılacak

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti il kongreleri ekime çekildi; Erdoğan 43 il kongresine katılacak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK toplantısında AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir bir sunum yaptı.

Eylül ayında 481 ilçe kongresi yapacak AK Parti, ay sonuna kadar 43 ilin ilçe kongrelerini bitirecek. Kongrelerin erkene alınmasının nedeni, kongrelerde statlar gibi geniş açık hava mekânları kullanılmak istenmesi. Bu kararın Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekim ayı ile birlikte 43 ile giderek kongrelere katılması planlanıyor. Erdoğan, MYK toplantısında ayrıca AK Parti’ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nine ve dede için “Tek tek ziyaret etmek istiyorum” dedi. AK Parti kongre sürecinde Z kuşağı için Youtuber’larla da görüşülüp Z kuşağı için bir proje hazırlandı.

DSP’DEN, AK PARTİ’YE

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi belediye başkanı Hikmet Ata, partisi Demokratik Sol Parti’den (DSP) istifa etti ve AK Parti’ye geçti. 

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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