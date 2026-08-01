AK Parti "İl Danışma Meclisi" programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sevgili İstanbullular, değerli dava ve yol arkadaşlarım, gözümüzün nuru gençler sizi en kalbi duygularla selamlıyorum.

Buradan bu çoşkulu salondan İstanbullu her bir vatandaşımızı selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi müstesna bir kardeşlik ikliminde toplantımızı yapıyoruz. Ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olsun. Bizleri bir araya getiren il başkanımıza teşekkür ediyorum.

Bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum; İstanbul İl Başkanlığımız, belediyelerimiz ve kadın kollarımız bayrak yarışı içinde hizmet anlayışını sürdürüyor. Üye sayımızı artırarak yola devam ediyoruz.

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Kapı kapı çalışarak milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşaa ediyoruz. Her site bir teşkilat anlayışını İstanbul’da hayata geçirmeye başladık. AK saçlılarımızın tecrübesi ile gençlerimiz enerjisini harmanlıyoruz. Cazibe merkezi olmaya devam ediyoruz. Yeni üye seferberliği teşkilatlara yeni bir heyecan kazandır.

Üye sayısı ile açık ara Türkiye’nin birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğinin lokomotifi oldu, 253 bin yeni üye kazandır. İstanbul’da üye sayımız 2 milyon 198 bine geldi.

En çok üye yapan ilçelerimiz sırasıyla Beyoğlu, Ataşehiri Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Durmak yok yola devam.Yeni üyelerimize aramıza hoş geldiniz diyorum.

Yeni üyelerin kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 39 ilçe arasında ilk 5’e giren teşkilatları ayrıca kutluyorum. Başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Şahsıma sizin gibi inanmış yol arkadaşları nasip ettiği için Allah’a şükrediyorum.

Değerli kardeşlerim; bakınız sadece üye sayısı bakımından değil toplumsal temsil açısından da en büyük gücüz. Her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa herkesin hikayesine yer var.

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25 yıl önce partiyi kurarken bu ilkeler ışığında hareket ettik ve öyle de yola devam ediyoruz. AK Parti’nin kapısı millet hizmet aşkıyla yanan herkese açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak isteyen her bir insanımıza yer vardır.

Bizden yolunu ayıran uğurlar olsun deriz, kolumuza gireni bağrımıza basar mezara kadar yol arkadaşlığı yaparız.

14 Ağustos’ta partimizin 25. yılını kutlayacağız. Ankara’da büyük bir miting yapacağız. AK Parti yıldan yıla büyüyen ve yıldız gibi parlayan bir partidir. AK Parti kendisi gibi Türkiye’yi de büyüten bir partidir.

AK Parti aynı zamanda Türkiye’de siyasete kalite kazandıran ve paradigmasını değiştiren devrimci bir partidir. AK Parti’nin siyasal vizyonu budur.

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Ahlaki, psikolojik üstünlük de bu çatı altındadır. AK Parti çatısı altına gelenlere aramıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyoruz. İlçelerine hizmet çabalarında yanlarında olacağımızı ifade etme istiyorum.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik ilginin artmasını çöçzmek için derin analizlere gerek yok. Muhalfetteki çatışma ve krizlere bakmak yeterlidir. Bizimle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye’yi uzak tutmak için çalışırken onlar kendi aralarında kavga ediyor. Biz Türkiye’nin itibarını arttırmak için çalışırken onlar Ankara’da kavga ediyor. Biz dünyadaki sorunları çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarını bile çözemiyor. Biz milletimiz dertlerini düşünüp çözmek isterken onlar kendi dertlerindeler.

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Onların derdi kimin figüran olduğunu tespit etmek. Onların derdi internet hesaplarını ve ilçe başkanlıklarını bölüşmek var. Ülkeyi yönetmek istiyorlar ama gündemlerinde Türkiye yok.

Millete faydası olacak hiçbir önerileri. Biz bu zorlu konjektüre rağmen ülkemizi yolda tutup insanımızın refahı için çalışıyoruz.

İstanbul’un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için milli güvenlik sorunudur. Kentsel dönüşüm için çalışıyoruz. Şehirimizn her bir tarafında riskli yapıları dönüştürüp güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. 1 milyon bağımsız bölümü dönüştürdük.

377 bin konutu “Yarısı Bizden” ile dönüştürüyoruz. İstanbul’un yapı stokunu güncelliyoruz. 100 bin sosyal konutu İstanbul’a kazandırıyoruz. İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut projemiz için eylül ayında kuralar olacak. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Bu konutlar kura ile belirlenecek. İstanbullu vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.

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Hazine destekli krediler 1 milyona çıkarılacak. Yeni limitlerimizin esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun.

Ayrıntılar geliyor…