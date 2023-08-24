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AK Parti İl Başkanı'nın oğlu hayatını kaybetmişti... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Muhammet Ali Arslan#AK Parti#Zonguldak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 12:43

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan’ın (35) Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin, hatalı dönüş yapan otomobile yandan çarptığı görüldü.

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Kaza, 21 Ağustos’ta Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde meydana geldi. AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. (50) idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı.

AK Parti İl Başkanının oğlu hayatını kaybetmişti... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, kurtarılamadı.

AK Parti İl Başkanının oğlu hayatını kaybetmişti... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

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İstanbul’dan yeni aldığı motosikletle memleketine dönerken kaza yaptığı ortaya çıkan Arslan, memleketinde toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AK Parti İl Başkanının oğlu hayatını kaybetmişti... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hatalı dönüş yapan otomobile yandan çarptığı anlar yer alıyor. Kazadan yaralı kurtulan Gökhan K.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

AK Parti İl Başkanının oğlu hayatını kaybetmişti... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

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#Muhammet Ali Arslan#AK Parti#Zonguldak

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