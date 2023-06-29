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AK Parti İl Başkanına darptan ceza alan sanıkların yakınlarıyla polis arasında arbede

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#ÇORUM#Polis#Şiddet
AK Parti İl Başkanına darptan ceza alan sanıkların yakınlarıyla polis arasında arbede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 17:18

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada hapis cezası alan 3'ü muhtar 5 kişinin yakınları, protokol bayramlaşmasında durumu protesto etmek istedi. Alana alınmayan 20 kişilik gruba izin verilmeyince çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

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​Kentte 29 Mart'ta meydana gelen olayda, Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar köyü muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartlarıyla ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Yargılandıkları Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl 7 ay ile 5 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan sanıkların yakınları, bugün protokol bayramlaşmasında AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı protesto etmek istedi. Bayramlaşma alınan alınmayan 20 kişilik grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Muhtarların yakınlarından oluşan 6 kişi, arbede sonrası gözaltına alındı. (DHA)

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#ÇORUM#Polis#Şiddet

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