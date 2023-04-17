AK Parti İl Başkanı'na darp suçlamasında tutuklu 5 kişiye 10’ar yıla kadar hapis istemi

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Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli ve Ovakarapınar köyü muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz, 29 Mart gecesi, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, 3’ü köy muhtarı 5 kişi hakkında ‘Yağmaya teşebbüs’ suçundan 6’şar yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüphelilerin avukatı Ahmet Özdel, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği’nde basın toplantısı düzenledi. Avukat Ahmet Özdel, “Soruşturma dosyasını incelediğimiz zaman gördüğümüz şey şu; bir tartışma var. Bu tartışmanın sebebi ne politik ne yağma gerektiren bir şey ne de ekonomik bir sebep. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Dosya açıldıktan sonra görülecektir. Bu tartışmadan sonra yağma oluşacak bir şey yok. Bu muhtarlar yardım çekini ne yapacaklar? İnsan, yardım etmek için yağma suçu işler mi?" diye konuştu.

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Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Cemil Aslıhak ise, “Biz, muhtar arkadaşlarımızın yağma suçu işlediğine inanmıyoruz. Taraflar arasında birtakım nedenlerle tartıma, itiş-kakış olmuş olabilir. Bu durumun, arkadaşlarımızın tutuklanması gerektireceğini zannetmiyoruz” diye konuştu.