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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arıkan yaşamını yitirdi

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#AK Parti#Kayseri#Milletvekili
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arıkan yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 21:01

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Eski Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi ve seçimlerde SKM başkanlığı yapan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yol ve dava arkadaşımız AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcımız Vedat Arıkan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Kayseri#Milletvekili

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