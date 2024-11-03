AK Parti iktidarının 22. yılı: Siyasilerden '3 Kasım' mesajları

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AK Parti iktidarının 22. yılını kutlayan siyasilerin paylaşımları şu şekilde oldu:

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

AK Parti’miz milli irade bayrağını yere düşürmediği için 22 yıldan bu yana iş başındadır.

Ülkemize kurulan tuzakları bugüne kadar milletimizle birlikte bozduk, bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:

Her şey Türkiye için! AK Parti'miz 3 Kasım 2022’den bu yana, 22 yıldır iktidarda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Durmak yok, yola devam!

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ÇELİK: DEVASA REFORMLARA İMZA ATTIK

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı.

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Bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu.

Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı.

AK Parti’miz, kurulduğu ve iktidara geldiği günden bu yana milletimizin taleplerini ifade ettiği ve milletimizi en geniş ölçekte temsil eden büyük bir çatı oldu.

Herhangi bir ayrım gözetmeyen merkez siyasetiyle AK Parti, kuşatıcı ve kapsayıcı siyasetin en demokratik örneklerini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı güç ve dirayetli liderliği ile her türlü vesayet girişimini ve demokrasimize kast eden her müdahaleyi bertaraf etti.

Genel Başkanımız Erdoğan liderliğinde AK Parti siyaseti, yılmadan ve durmadan milletimizin sağlam geleceğinin yollarını döşedi.

AK Parti’miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı.

Geleceği kucaklamaya devam eden AK Parti’miz, Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine azimle yürümeye devam ediyor.

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ VE G.ANTEP MV. ABDULHAMİT GÜL:

Tüm vesayet ve çıkar odaklarına, ülkemiz üzerinde plan kuranlara "dur" diyerek; Hakk'ın rızasını, milletin iradesini ve kardeşliği her şeyin ve herkesin üstünde tutan davamızın, AK Parti'mizin ilk zaferi 3 Kasım'ın 22. yılındayız.

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Türkiye Yüzyılı'nda birlik ve beraberlik içinde, milletimize hizmet yolunda nice senelere...

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ORMAN NURİ KABAKTEPE:

3 Kasım 2002’de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak çıktığımız bu yolda, milletimizin desteğiyle nice seçimler, nice zaferler ve nice AK sayfalar açtık. Her zaferimizde Türkiye’yi daha da güçlü yarınlara taşıdık.

İlk iktidara gelişimizin ardından kesintisiz 22 yıldır süren bu kutlu hizmet yolculuğunda, aziz milletimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.