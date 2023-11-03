AK Parti iktidarının 21. yılı kutlanıyor: Siyasilerden 3 Kasım mesajları

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3 Kasım 2002'de gerçekleşen seçimleri kazanarak iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, Türk siyasi tarihine uzun soluklu yönetimiyle adını yazdırdı. AK Parti'nin iktidara gelişinin 21. yılı dolayısıyla siyasiler ve bakanlar mesaj yayımladı. İşte sosyal medyada paylaşılan 21. yıl mesajları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Bugün 3 Kasım 2023, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin buluşmasının 21. yıl dönümünü kutluyoruz.

Bu 21 yıl boyunca, sürdürülebilir kalkınmadan altyapı ve üstyapı projelerine, sağlık hizmetlerinden eğitime kadar her alanda önemli adımlar attık.

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Bir yandan ülkemizi büyütürken bir yandan da izlediğimiz etkin dış politika ile ülkemizi dünya sahnesinde önemli bir aktör haline getirdik.

21 yıllık bu dönem, çeşitli vesayet odaklarının tasfiye edildiği, demokrasinin güçlendirildiği, temel hak ve özgürlüklerin geliştiği bir süreç olmuştur.

Bu deneyimle birlikte, Türkiye’nin geleceğine dair hedeflerimizi büyütüyor ve Türkiye Yüzyılı için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Ülkemiz için bir sonraki yüzyıl, kararlı siyasi istikrar, güçlendirilmiş adalet ve sürdürülebilir kalkınmayla birlikte yepyeni ve çok daha güçlü bir dönem olacak.

Türkiye’ye aşkla hizmet etmeye, millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya, sadece milletimizin değil, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceğiz.

AK Parti’nin iktidara gelişinin 21. yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde milletimizle el ele nice yıllar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

3 Kasım 2002’de ülkemiz için yepyeni bir dönem açıldı. Demokrasi ve kalkınma yoluyla ülkemizin hak ettiği nice siyasi değişimlere ve eser siyasetlerine imza atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarımız milletimize verdiğimiz her sözü tuttu. Bugün de Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

AK Parti; milletimize, ülkemize, kutlu davamıza hizmetin adıdır. İktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002 tarihi, değişimin, gelişimin, dönüşümün ve kalkınmanın miladıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Milletimizin partisi AK Parti’mizin iktidara gelişinin 21. yılı kutlu olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

3 Kasım 2002 seçimlerini kazanarak 21 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millete hizmet için yola çıktık.

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İlk günkü aşk, ilk günkü heyecan, ilk günkü gayretle... Türkiye Yüzyılı'nda nice senelere...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Milletimiz, desenini oluşturduğu ve hamurunu yoğurduğu AK Parti’yi 21 yıl evvel bugün iktidara taşıdı.

3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolcuğumuzda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, insanlık ve medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı hedefimiz ve milletimizin gönlündeki yerimizi koruma gayemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Durmak yok!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

Millete hizmette 21 yıl…

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan''ın liderliğinde 3 Kasım 2002’de başladığımız hizmet yolculuğuna rekor projeler ve rekor eserler sığdırdık.

Daha nice senelere, nice eserlere, nice rekorlara…